犬の睡眠中に考えられるリスク4つ 1.怪我 犬は1日の多くの時間を眠って過ごします。自分のベッドやケージで寝るときもあれば、飼い主さんが動き回っているリビングや玄関などで眠り込んでいるときもあるでしょう。 安心できる自宅だからこそ、様々な場所で完全にリラックスして眠っているのですが、そのせいで思わぬ怪我をすることもあるので注意してください。 寝ていることに気がつかず、飼い主さんや他のペットなど