ダイソーではさまざまなしゃもじが100円で販売されている中で、なんと300円という強気な価格のしゃもじを発見。一体何が違うんだろう…と使ってみると、想像以上に優秀で驚きました！ごはんがこびりつきにくく、するっと剥がれてくれて使い心地抜群。盛り付けやすい形状でお弁当作りも捗ります！買って大正解でした♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くっつきにくい立つしゃもじ（小）価格：￥330（税込）販売ショッ