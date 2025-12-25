海外のお土産で缶詰をもらった筆者。早速食べようと思ったのですが…プルトップがどこにも付いていない！フタを開ける術がなかったので、急遽ダイソーで缶切りを購入してきました。なんとなく手にした商品でしたが、その正体はなんと様々な機能が付いた万能キッチングッズ。使い心地も最高だったのでご紹介させてください♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：回転式缶オープナー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ