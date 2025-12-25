おととい（23日）から、岡山県津山市と美咲町にまたがる山で行方不明になっていた94歳の男性が、津山市中原の山中で発見されました。 【地図をみる】「山に仕掛けた罠を探しに行く」山岳遭難94歳の男性が行方不明警察・猟友会などが捜索中【岡山】 見つかったのは、津山市中原の岸本和夫さん（94）です。警察によりますと、きょう（25日）午前9時35分ごろ、山中の沢で意識のない状態で倒れているのを発見したということです