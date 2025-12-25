中国国際航空は、北京首都国際空港での乗り継ぎ専用ホテルサービスを2026年1月1日から12月31日まで提供する。国際線同士もしくは国際線と国内線の乗り継ぎで、日付をまたぐ乗り継ぎ時間が6時間以上30時間以内、もしくは同日中の午前8時以前に到着かつ乗り継ぎ時間が6時間以上の乗り継ぎが対象となる。中国国際航空で発券し、国際線は中国国際航空便名かつ運航便、国内線は中国国際航空便名かつ中国国際航空、山東航空、深セン航空