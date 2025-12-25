SNSなどでよく見かけるくつした整理カップ。小物の整理に便利だと話題になったアイテムですが、ついに進化版として小物専用の商品が登場しました！ややコンパクトなサイズで、引き出しや収納ボックス内で使い勝手抜群。連結機能は健在で、効率よく収納できますよ。家中が片付くこと間違いなし！とてもおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：こまごま整理カップL 2P価格：￥110（税込）サイズ（約）：8.2cm×8.2cm