鶴岡市によりますと、24日の午後０時15分ごろ、山形県鶴岡市五十川地内で、子グマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】近くには保育園も...鶴岡市五十川でクマ目撃（山形） 体長はおよそ50センチメートルとみられています。 子グマのその後の行方はわかっていません。 市は注意を呼びかけています。