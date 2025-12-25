2025年のJリーグで最大のサプライズとなったのが、長年“J2の門番”と言われた水戸ホーリーホックのJ2優勝・J1初昇格だろう。資金規模的にJ2平均を大きく下回る地方クラブの大躍進に勇気づけられた人も少なくなかったはずだ。そのけん引役となったのが、20歳の成長株・齋藤俊輔だ。今季序盤こそベンチスタートが多かったが、津久井匠海がRB大宮アルディージャへ移籍した6月以降は攻撃陣のキーマンへと飛躍。ベガルタ仙台戦や北