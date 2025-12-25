１２月２５日未明、北海道音更町の住宅で火事があり、焼け跡から男性１人の遺体が発見されました。警察はこの家の住人とみて身元の確認を急いでいます。火事があったのは音更町東和東５線の２階建て住宅です。午前１時ごろ、通行人から「建物から炎が上がっている」と消防に通報がありました。火はおよそ５時間後に消し止められましたが、住宅はほぼ全焼しました。警察によりますと、焼け跡から男性１人の遺体が見つかったというこ