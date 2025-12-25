中日でド派手なデビューを飾ったチェイビス(C)産経新聞社約半年で檜舞台への道を開いた。現地時間12月24日、2025年シーズンに中日でプレーしたマイケル・チェイビスが、レッズとマイナー契約で合意。招待選手として参加する春季キャンプの内容次第で、3年ぶりのメジャー昇格となる。【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック現在30歳のチェイビスは、「強打の内野手」との触れ込みで、7月に