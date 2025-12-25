トレード候補に挙げられたライアンはどうなるか(C)Getty Imagesドジャースのリバー・ライアンがトレードされる可能性があるという。27歳の右腕は昨季メジャーデビューを果たし、4試合で1勝0敗、防御率1.33の成績を収めた。しかし、その年の8月にトミー・ジョン手術を受けた影響で今季は全休となっている。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェックドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はライ