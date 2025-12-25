湯まわり設備メーカーのノーリツは、温水機器のメーカー小売価格を来年3月2日から値上げする。同社では、全社をあげて生産性の向上や、合理化によるコスト削減に努めてきた。しかしながら、原材料価格の高騰やエネルギーコスト、物流費等の上昇が継続するなかで、事業への影響を企業努力のみで吸収することが困難な状況となっている。このため、安定した商品供給と品質を維持すべく、一部商品の価格改定を実施することとした。今後