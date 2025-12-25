「濃厚フロマージュパンケーキ 2個入」敷島製パン（Pasco）は、「濃厚フロマージュパンケーキ 2個入」を、来年1月1日から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。チーズケーキは季節を問わず人気のある定番スイーツであり、各地でチーズケーキのイベントやフェアが開催されるほか、専門店も多く見られる。今回発売するのは、冬の季節に合わせた濃厚な味わいのチーズケーキをイメージしたパンケーキ。クリームは、濃厚