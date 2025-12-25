¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»¶ÊâÃæ¤Ë¿²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¤¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÚÏÃÂê¤ÎÆ°²è¡Û47.7Ëü²óÉ½¼¨¡¢2.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?Åß¤Î¼Æ¸¤¤ÎÄÁ¹ÔÆ°?¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö2É¤¤ÈÅÄ¼Ë¤ÇÀ¸³èÃæ¡Á¡×¡Ê¡÷pochi0821nana¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î10Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï7ÉÃ¤ÎÆ°²è¡£¤³¤ó¤â¤ê¤ÈÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Æ¸¤¤¬¡¢Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Àã¤ÎÃæ¤ò¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿9ºÐ¥á¥¹¤Î¼Æ¸¤¡¦¤Ý¤Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ²¤ê»Ï¤á¤Æ