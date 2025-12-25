世界の不確実性が強まる中、金価格が記録的な高騰を続けている/Brendon Thorne/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（CNN）金が1979年以来の好調を記録している。ニューヨーク市場で金先物は年初来ほぼ71％上昇し、46年ぶりの年間上昇率を記録する見通し。金がこれほど好調だったのは、ジミー・カーター米大統領時代以来。当時は中東危機が勃発し、インフレが急騰、米国はエネルギー危機の真っただ中にあった。現在は、米国の関税