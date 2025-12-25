２４日に放送されたＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」で、芸能人にも関わらず、地上波全カットとなった人気芸人の存在に、ＳＮＳが騒然となった。さや香の石井が同日、自身のインスタグラムを更新。ゼッケン「５７」で出場した際の写真とともに「史上初ＳＡＳＵＫＥ芸能人枠全カットマン」と綴った。番組では５１、５２番のチョコレートプラネット、５３番から５５番のＳＡＳＵＫＥ甲子園優勝校を放送した後、５８番のきした