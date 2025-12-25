元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、24日夜に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー2025年をザワつかせたニュース100連発！！」に出演。スペシャルゲストで出演した女優天海祐希（58）の「直球指摘9文字」に、「天海さんに言われると、すごい傷つく〜」と、机に突っ伏しながらショックをあらわにした。放送では、玉川氏は今年の夏休み明けに出演した回で、月曜コメンテーター俳優石原良純と、国会議員定数削減をめぐり激