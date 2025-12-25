全国に146店舗を展開するステーキハウス ブロンコビリーは、12月27日から年末年始･数量限定の特別メニュー「ご馳走ステーキ」を提供する。提供するメニューは地域ごとで異なり、関東地区では「炭焼き国産やわらかヒレステーキ」を約31,600食、東海地区では「炭焼きぶどう牛リブロースステーキ」を約32,000食、関西･九州地区では「炭焼き特上厚切りハラミ」を約21,500食用意している。〈関東エリア･静岡県(浜松有玉店を除く)提供メ