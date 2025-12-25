植物油で最も物量の多いバルク物流は、専用ローリー車での配送が中心だ。ただ、ローリー車の物流に対応できる運送会社は国内に20社程度しかなく、大半が中小の地場企業となる。加えて、危険を伴う高所での納品作業など、作業負荷は一般のトラック運転手以上に高く、ローリー車の運転手を確保するのが難しい状況となっている。ドライバー不足が深刻な課題で、食品製造に欠かせない植物油の安定供給体制の確保が困難になることが懸念