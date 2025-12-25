サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、2025年12月26日（金）から、「サブウェイ2026福袋」を数量限定で販売開始する。※全国のサブウェイにて、文中価格は全て税込表記今年の福袋は、内容が異なる「3,000円」と「5,000円」の2種類を用意。どちらの福袋にも、限定オリジナルニットバッグとピンバッチ、それぞれの定価以上分のサンドイッチチケットが入っているという。「5,000円」の福袋は、テーブルウェアブランド「KINTO」とコ