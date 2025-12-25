佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の25日の天気をお伝えします。「天気の予想」 天気は回復傾向です。雨は午前中いっぱいで、午後にはやむところが多いでしょう。 「気温はどうなのか？」 25日の最高気温は24日より大幅に下がります。12℃前後のところが多く、朝からあまり気温が変わらないでしょう。午後、雨がやむと一気に気温が下がります。 「気温の移り変わり」 26日の予想最低気温は八