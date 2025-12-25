オリックス・来田涼斗外野手が２５日、自身のインスタグラムを更新し、女子プロゴルファーの鶴岡果恋との結婚を発表した。「いつも温かいご声援をありがとうございます。私事ではありますが、お付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」と、タキシードとウェディングドレス姿の２ショット写真を公開した。続けて「これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます。また、アスリート