あなたは読めますか？突然ですが、「解脱」という漢字読めますか？仏教や哲学の文脈で使われることが多く、比較的馴染みのある熟語かもしれませんが、正確な読み方を知らないという方もいるかもしれません。気になる正解は……「げだつ」でした！「解脱」という言葉は、仏教において「煩悩（ぼんのう）や迷いから解放され、悟りを開くこと」を意味します。生死の苦しみを超越し、自由な境地に至ること、つまり究極的な救済を表しま