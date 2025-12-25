俳優・荒木飛羽（２０）が、映画「炎かがよへ」（来年春公開予定）で主演を務めることが２５日までに分かった。人質の身から当主にはい上がり、織田信長からも一目置かれた戦国大名の蘆名（あしな）盛隆という役で「壮大な物語の中で、さまざまなことに遭遇していく盛隆の運命をぜひ皆さんに注目していただきたいです」と力を込めた。本格的時代劇として描かれる今作は“会津の雪豹”の異名で、希代の戦国大名として名をはせな