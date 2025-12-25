あなたは読めますか？突然ですが、「労う」という漢字読めますか？職場やスポーツの場面などで、人の努力や苦労に対して感謝の意を示す際に使われる、大切な言葉です。気になる正解は……「ねぎらう」でした！「労う」とは、「骨折りのあった人や、苦労した人に対して、いたわりの言葉をかけたり、金品を与えたりして感謝の気持ちを表す」という意味です。例えば、「部下の努力を労う」「遠方から来てくれた友人を労う」のように使