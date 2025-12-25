ロッテの名物場内アナウンス担当としてファンから支持されてきた谷保恵美さん（５９）は、２０２３年１２月に球団職員を退いた。２２年に１軍公式戦通算２０００試合を達成、２３年には本拠地最終戦で通算２１００試合に到達し、３３年のアナウンス人生に自ら区切りをつけた。現在は千葉県市川市でカフェを営み第二の人生を送る谷保さん。惜しまれつつマイクの前から離れたレジェンドに引退を決断した背景を聞いた。◇◇