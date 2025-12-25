パフォーマンスシーンを際立たせる6台？7台？スバルは、同社のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル（以下STI）と共同で、1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』に出展すると発表した。【画像】東京オートサロン2026も負けない勢い？ジャパンモビリティショー2025で登場したスバル車たち全125枚今回はレヴォーグやWRX S4、インプレッサをベースとした車両に加え、初公開となる