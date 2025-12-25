今季、阪神・藤川球児監督が球団史上初となる監督就任初年度でリーグ優勝を飾った。史上最速となる９月７日にリーグ優勝を飾った時点では、当時２位の巨人に１７ゲーム差をつける圧倒的な独走Ｖだった。球団創設９０周年の節目の年にルーキー監督が優勝を飾った背景には、岡田彰布前監督（現オーナー付球団顧問）が整えた豊かな土壌があったことは間違いないが、藤川監督には、２００４年に同じく監督初年度でリーグ優勝を飾っ