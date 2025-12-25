ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が25日までに自身のインスタグラムを更新。家族でのクリスマスを報告した。DAIGOは「メリークリスマス素敵なクリスマスを！！」と書き出し、人気チェーン店ケンタッキー・フライド・チキンの「ウィンターバーレル」の写真を投稿。「KFC今年もファミリーのためにちゃんと予約！」と“DAI語”でつづった。「#美味しい#子供たちも#がっつく#強すぎる#チキン」とハッシュタグを添