作家でタレントの遙洋子が25日、コメンテーターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。コメ価格の高止まりに怒りをぶつけた。番組では、21日に茨城県笠間市の愛宕山で行われた奇祭「悪態まつり」を取材。祭りは、江戸時代から200年以上続いており、参加者が白装束の天狗に「早くしろ」「休んでるんじゃねえ」など悪態をつき、供え物を奪い合う。祭りの参加者が次々と悪態をつくVTRを見