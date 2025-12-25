「相続税は1度払えば終わり」と思われがちですが、実際には次の世代に財産が移るたびに課税されます。したがって、実際に受け取る財産の「手取り」は、想像以上のスピードで目減りしていきます。本記事では、3代（Aさん・Cさん・Eさん）にわたって相続が行われた場合、最終的にGさん（4代目）が受け取る財産がどの程度になるのかを、シンプルな前提条件のもと試算してみます。相続が3代続くと、10億円あった資産はいくらになるのか