お笑いコンビ、ウッチャンナンチャン内村光良（61）が、24日放送のニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（正午スタート）に出演。若手芸人に混じり、事務所ライブに出演した際のエピソードを明かした。番組ではゲストの内村に対する質問メールを紹介。パーソナリティーのサンドウィッチマン富澤たけしが「内村さんはマセキの事務所ライブに若手に混ざって出演されたりしていますが、なぜ出ようと思ったんで