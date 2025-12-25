2025年12月25日の『徹子の部屋』に小日向文世さんが天海祐希さんと登場。人気ドラマ『緊急取調室』の裏側や、〈キントリ〉の大切な仲間だった大杉漣さんの思い出を語ります。今回は小日向さんが俳優人生の転機を語ったインタビュー記事（『婦人公論』2023年5月号）を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴っ