「市販化」が期待される精巧な仕上げにも驚く毎年1月に開催されているカスタムカーのイベント「東京オートサロン」。この会場で2019年にスズキから発表されたのが、「ジムニーシエラ ピックアップスタイル」でした。どのようなコンセプトモデルだったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「2人乗り“ジムニー”トラック」です！ 画像で見る（30枚以上）スズキの「ジムニー」シリーズは、コンパクトなボディ