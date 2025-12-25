気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みで、北日本から西日本ではあす（２６日）は、暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒するよう呼び掛けています。 【雨雪情報】年末年始は荒天「強烈寒気」で日本海側は大雪に→警戒帰省ラッシュに影響【気象庁 発表】 【画像①】はあす（２６日）午前９時の予想天気図です。 雪はどのくらい降る？ ［気象概況］三陸沖の低気圧が２６日にかけて、発達