先月（11月）、岡山市北区で、10代の女性3人のスカート内に携帯電話機を差し向けた疑いで逮捕された善通寺駐屯地に勤務する自衛官の男性について、岡山地検は、きのう（24日）付で不起訴処分としました。 処分の理由について、岡山地検は、関係者の名誉とプライバシーを保護するため明らかにできないとしています。