◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ精華女子68―61鳥取城北（25日、東京体育館）女子の3回戦が行われ、昨年4強の精華女子（福岡?）が鳥取城北（鳥取）に68―61（10―9、20―18、24―14、14―20）で破り2年連続の8強入りを決めた。準々決勝では4連覇を狙う京都精華学園（京都?）と対戦する。第1クオーター（Q）の序盤から競り合いが続き、第2Qも互いに一歩も譲らない展開が続いた。それでも3点リードで迎