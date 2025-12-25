クリスマスが近くなると、イルミネーションやツリーが飾られ街も華やかになり、なんだかワクワクしますよね。サンタさんからのプレゼントを楽しみにするお子さんも多いでしょう。投稿者さんは、実母と妹を呼んでのクリスマス会を予定しており、お子さんも楽しみにしていたそう。ところが当日、妹さんが体調を崩して欠席したようですが……。『SNSを見たら欠席したその日に妹がカフェに行っている投稿があり、「体調が悪かったのは