福岡県警大牟田署は25日、大牟田市椿黒町付近で同日午前1時15分ごろ、男が女性に下半身を見せつけ「触ってほしい」などとみだらな声かけをする事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は、40代で身長170から175くらい。体格は中肉、黒っぽいジャンパーを着用していたという。