（株）リテイリング企画（練馬区）は１２月５日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には堀江良太弁護士（永沢総合法律事務所、中央区日本橋３−３−４）が選任された。負債総額は債権者３２名に対して約３２億円（公租公課が１８名に対して約１７億円、一般債権が１４名に対して約１５億円）。地元を地盤として貸家業を中心に不動産仲介や不動産コンサルティング、内装工事などを手がけていた。２０２０年３月期