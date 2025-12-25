日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「Merry Christmas」と記すと、クリスマスに合わせて女子プロたちに「サンタさんにお願いしたいプレゼント」を質問した動画を投稿した。【動画】佐久間朱莉にも大うけ、河本結の意外なお願い！動画には13人の選手がサンタの帽子やトナカイのカチューシャ、手には可愛いフォトプロップスを持って登場。金澤志奈は「打ったら全部入るパター」とゴルフ好きなら誰もが手に入れたい