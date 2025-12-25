もういくつ寝ると… お正月、子ども達にとって最大の楽しみの一つが「お年玉」です。 【写真を見る】お年玉の由来って何？お金じゃなくて「餅だった」説＆「大人同士のやり取りだった」説歴史学から見ると 大人から子どもへ、お小遣いをポチ袋に入れて渡す文化は新年ならではの光景として定着していますが、実はその起源については諸説あり、いまだに明確な答えが出ていないといいます。 駒沢女子大学で歴史学を専門とする下