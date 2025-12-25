茨城県城里町の養鶏場できのう（24日）、高病原性鳥インフルエンザが疑われるニワトリが見つかり、遺伝子検査の結果、きょう（25日）、陽性が確認されました。茨城県では今季初めての感染の確認で、飼育されているニワトリおよそ97万羽を殺処分しています。茨城県によりますと、城里町の養鶏場できのう、高病原性鳥インフルエンザが疑われるニワトリが見つかり、遺伝子検査を実施したところ、きょう、陽性が確認されました。県はこ