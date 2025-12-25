女優の飯豊まりえ（27）が25日、都内で「JCBマジカルクリスマス2026発表会」に出席した。JCBの会員向けに東京ディズニーランドや東京ディズニーシーを貸し切るキャンペーン。自身は千葉県出身で、「子どもの時からディズニーと一緒に大人になった」というほど頻繁に足を運んできた。「アルバムもほとんどが家族との思い出がディズニーで過ごしたときのもの。学生時代も友人とたくさん行って、青春の思い出もある」と特別