MENTAGRAPHは12月24日、「1on1 MTG」についての調査結果を発表した。調査は2025年6月27日〜7月3日、20〜65歳のビジネスパーソン724人を対象にインターネットで行われた。○「実施頻度」部下と上司の間で大きなギャップ本調査は、部下の成長支援や不安・不満の解消を目的に導入が進む1on1 MTGについて、その実効性と運用上の課題を多面的に把握するために実施された。上司と部下それぞれに各項目の理想と現実を尋ね、その中でも「上