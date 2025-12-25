２０２６年度から公立中学校で導入が始まる予定の「３５人学級」で、新たに教室の確保が必要になる学校が全国で１４６３校に上ることが、文部科学省の調査で分かった。全体の約６分の１に相当する。必要になる教室数も１６７９教室で、多くの学校は空き教室の利用や増改築で対応する方針だ。「３５人学級」は、１学級の上限をこれまでの４０人から３５人に引き下げるもので、中学１年生から始まり、順次全学年に広げる。文科