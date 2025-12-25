記者会見で外国人の採用を取りやめる方向で検討を始めると表明した三重県の一見勝之知事＝25日午前、三重県庁三重県の一見勝之知事は25日の記者会見で、県職員採用の「国籍要件」を復活させ、外国人の採用を取りやめる方向で検討を始めると表明した。「情報漏えい防止の観点から国籍条項を見直した方がいいと思う」と説明。外国人との「共生後退」への懸念に関しては「外国人への差別や誹謗中傷は許されない。排外主義は取らない