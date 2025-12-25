歌手でモデルの叶望立夏が24日、自身のインスタグラムを更新。サンタクロースの衣装を投稿した。「メリークリスマスイヴ」と題し、胸元が大胆に露出された青いサンタショットを公開。「珍しく青サンタ！好き？」と呼びかけ、ウインクも送った。別の投稿では「ナイトブラTOLLETYさんの広告撮影に行ってきましたカラーは黒を着用」と報告し、黒のランジェリーに赤いサンタの帽子などを被ったデニムコーデ姿もアップ。さらに「AGARI