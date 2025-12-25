フジテレビのドキュメンタリー特番『密着!中村屋ファミリー 勘九郎の涙 七之助の結婚 歌舞伎の絆…宿命の大舞台SP』が、31日(12:00〜)に放送。星野源がナレーションを担当する。6月に結婚式を挙げた中村七之助と杏奈さん2012年に急逝した十八世中村勘三郎さんが、まだ勘九郎を名乗っていた1990年に始まったこの密着ドキュメンタリーは、勘三郎さん、そして中村勘九郎(44)と中村七之助(42)を幼少時代から追った35年以上にわたる人気