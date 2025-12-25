AIセールス＆マーケティングを手掛けるAI SWORD（大池知博社長）が主催するAIコミュニティ「WEB300」が2026年2月2日、東京都内で大型イベントを開催します。 それが「WEB300カンファレンス」。「財界 BEST AI 100」を共催している総合ビジネス誌『財界』も開催をサポートしています。 上場企業は部長以上、ベンチャー企業は経営陣などCxOクラスの決裁者が約300名、それ以外にもベンチャー企業